الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد لوتون تاون

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

الدوري الإنجليزي، يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد لوتون تاون، في المباراة المقرر لها الليلة علي  ملعب "كينلورث رود"، ضمن الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية منتظرة لمحمد صلاح أمام لوتون تاون

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدفًا أو صنع آخر، سيحطم الرقم القياسي في عدد المساهمات في الأهداف في 16 مباراة متتالية، حيث يتواجد مع جيمي فاردي في نفس المركز حيث شاركا في تسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين من أجل الوصول إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع الأندية الإنجليزية فقط

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون


من المقرر أن تنطلق  ليفربول ولوتون تاون في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون 


ومن المقرر أن تذاع  مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ليفربول في الجولة الماضية ضد نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، أما لوتون تاون فقد خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1.

ويمتلك ليفربول 23 نقطة في المركز الرابع بينما يمتلك لوتون تاون 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

ليفربول يسمح بدخول علم مصر في مبارياته

وكشف ليفربول إيكو، أنه في مباراة ليفربول  ضد نوتينجهام فوريست  تم سحب علم اليابان من أحد المشجعين.

وقال ليفربول إيكو:" أن العلم كان مكتوب عليه اسم واتارو إندو لاعب الفريق".

واعتذر نادي ليفربول عن الحادثة التي تسبب بها أحد أفراد الأمن وكانت نتيجة خطأ تقييم حيث اُعتُقد في البداية أنه علم يحمل دلالة سياسية معينة فيما تبيّن أنه علم دولة اليابان مكتوب عليه اسم إندو.

ويحظر نادي ليفربول لكرة القدم أعلام أي دول لجنسيات غير مُمثّلة بالنادي ومنها أعلام فلسطين وإسرائيل في خضم الأحداث الجارية.

وحسب قواعد وشروط النادي فيُسمح جلب ورفع علم بمقاسات معينة شريطة أن يكون لجنسية مُمثّلة بنادي ليفربول لكرة القدم مثل علم مصر وأورجواي وغيرهم من الجنسيات اللاعبين الممثلة بالنادي.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة مع الريدز.

وقال كلوب في تصريحات: محمد صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق.

وعلي صعيد متصل ترشح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري، ونجم آرسنال ساكا ولاعب نيوكاسل كيران تريبير ونجم أستون فيلا واتكينز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في البريميرليج وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

محمد صلاح نافس جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي مع كل من ديكلان رايس لاعب آرسنال وروميرو لاعب توتنهام وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بريان مبيوم لاعب برينتفورد ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

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