الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تجارية القاهرة: إعفاء البضائع بالموانئ من رسوم الأرضيات خطوة لخفض الأسعار

عبد الفتاح رجب العطار
عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، فيتو

 أشاد عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بقرار الحكومة بإعفاء البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات، بأثر رجعي ابتداءً من منتصف أكتوبر الماضي ولمدة 3 أشهر.

 

إعفاء البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات

وكانت وزارة النقل أعلنت في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، إعفاء البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات، ابتداءً من منتصف أكتوبر  2023 ولمدة 3 شهور، للمساهمة فى مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع بالسوق المحلية.

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إعفاء البضائع  من رسوم الأرضيات يساهم في خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية

وقال العطار في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وهو ما يساعد على كبح التضخم الذي تعاني مصر من ارتفاعه حاليا، حيث صدر قرار وزارة النقل للمساهمة في مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع بالسوق المحلية.

مصر  طبقت منذ 2019 إجراءات جمركية فعالة أسهمت في إرساء دعائم التحول التدريجي

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أنه منذ عام 2019، طبقت مصر إجراءات جمركية فعالة، أسهمت في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

2019 عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية 

وأكد عبدالفتاح رجب العطار، أن عام 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة" والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

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