الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يوافق على التعاقد على تركيب ماكينات دفع إلكتروني

جانب من الجلسة،فيتو
جانب من الجلسة،فيتو

 عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2023 بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

حيث تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على طلب ضم المسجد الذي تم إنشاؤه بمسقط رأس الشهيدين الرائد مصطفى حجاجي، والملازم أول حلمي حجاجي بقرية الشغب بمركز إسنا إلى وزارة الأوقاف وإزالة التعديات المحيطة بالمسجد.

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كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على قرار رقم 203 لسنة 2023 والخاص بتجديد اللائحة الخاصة بمكتبة مصر العامة.

كما تمت الموافقة على التعاقد مع إحدى البنوك لتركيب ماكينات دفع إلكتروني، وذلك في إطار سياسة الدولة في تطبيق نظام التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني تسهيلا على السائقين في عملية السحب والإيداع.

وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي، الموافقة على إعادة تجديد المهلة لسيارات البيك اب "كبود" المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ومنح السيارة مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024. 

 

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