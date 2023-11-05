الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

دعم التهدئة وإدخال المساعدات وعلاج المصابين، جهود مصرية مكثفة لحل أزمة غزة (فيديو)

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

 أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة المصرية لم تتوقف عن العمل لإيجاد حلول حقيقية لوقف إطلاق النار في قطاع غـزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتحركت الدولة المصرية على كافة المستويات والأصعدة سواء على المستوى الإنساني أو المستوى السياسي.

 

حرب دبلوماسية

 ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر خاضت حربا دبلوماسية شرسة من أجل العمل على إدخال المساعدات في ظل وجود تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي الذي يسعى وبكل قوة إلى عرقلة دخول هذه المساعدات وتفتيش كل ما فيها من مواد غذائية وأدوية لتعطيل إدخالها إلى قطاع غزة.

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المجتمع الدولي

وأشار فارس إلى أن الدولة المصرية تتحمل مالا يتحمله بشر من تحديات لوقف تأجيج الصراع، وبدلا من أن يصبح المجتمع الدولي سندا للدولة المصرية في مساعدتها لوقف الصراع أصبح المجتمع الدولي عقبة أمام جهود الدولة المصرية، وغير قادر على مساندتها للعمل على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية. 

وفي سياق آخر أكد الدكتور حامد فارس أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لديها هدف واضح تريد أن تحققه في غزة وهو تطبيق سياسة الأرض المحروقة أي تحويل غزة إلى أرض لا تصلح للعيش عليها أو الحياة بها، من خلال إبادة كل ما يمت للحياة بصلة على الأرض من مبان ومدارس ومستشفيات، فهناك تهجير لأكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من أرضه.

جدير بالذكر أنه تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس السبت، مستشفى العريش العام، وغرفة الحجر الصحي، وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفًا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام.

 

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