السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 35 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الكمثرى في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة. 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

 وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 10 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وبلغ سعر  تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا،  تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 11 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 4 إلى 7 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بارحي من 45 إلى 55 جنيهًا، بلح رملي من 10 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 10 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 8 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 17 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 14 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 25 إلى 35 جنيهًا،  سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر  كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-11-2023 في الدقهلية

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