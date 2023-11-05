محافظ الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة في محافظة الأقصر.



وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية وتحديد المشروعات التي تم الانتهاء منها والمشروعات التي يتم العمل بها، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما تم خلال الاجتماع بحث موقف المجمعات الخدمية الحكومية تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، وكذلك بحث موقف المشروعات المنفذة في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والطرق، إلى جانب موقف المجمعات الزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قري مركزي إسنا وأرمنت.