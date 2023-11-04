أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

التعليم تعلن توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتداىي كالتالي:

اختبار أكتوبر 15 درجة

اختبار نوفمبر 15 درجة

مهام أدائية 35 درجة

مواظبة 5 درجات

اختبار نصف العام 30 درجة

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المجموع 100 درجة تعطى في صورة ألوان، ويتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على ٣٠٪؜ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان.

تحذير عاجل، أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر، تمتد خفيفة قد تكون رعدية على أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري وغرفة الحجر الصحي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مستشفى العريش العام، وغرفة الحجر الصحي، وتمركز إسعاف معبر رفح البري، وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفًا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وحرص على التحدث مع المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بمستشفى العريش العام.

السيسي يؤكد ضرورة إحياء المسار السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إحياء المسار السياسي استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

السيسي يستقبل نجيب ميقاتي ويشدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني مؤكدًا أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

​هيئة الدواء تناشد المواطنين شراء الأدوية من الصيدليات فقط والإبلاغ عن الأصناف المغشوشة

أكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات؛ لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.​

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​.

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات جديدة أمس الجمعة، بالعودة إلى نظام الساعة الواحدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد توافر إمداد الوقود والغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة للتشغيل.

وأضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تطبيق التعليمات الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بفصل الكهرباء لمدة 60 دقيقة فقط، وفقا لجداول تخفيف الأحمال التي تم إعلانها في وقت سابق من جانب مجلس الوزراء.

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