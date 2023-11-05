الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ختام برامج تدريبية مجانية للشباب وفرص عمل بالقطاع الخاص بالإسماعيلية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اختتمت الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية للدورات، وتعيين الخريجين من الدورات فى مصانع وشركات القطاع الخاص.

المهن التى يتطلبها سوق العمل

 ويأتي ذلك فى إطار سعى المديرية  لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير خاص..

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مديرية العمل بالاسماعيلية  

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية  ، بأن هذه البرامج التدريبية المجانية استفاد منها 50 شاب، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية  ومنوهًا إلى تعيين الخريجين من دورة التفصيل والخياطة بمصنع جيد تيكستايل بموجب بروتوكول التعاون بين المديرية والطرفين، كما جرى تعيين الخريجين من دورة التبريد والتكييف بمصنع السويدي للكابلات مشيرًا إلى ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلم مهارات الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف.

 

 كما أشاد مدير المديرية بمستوى المتدربين ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف واتقانهم للمهنة والذى ظهر جليًا فى جودة المنتجات التى قامو بصنعها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدًا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل..شهد فعاليات الاختبارات مع مدير المديرية كلًا من: دعاء السيد مديرة مركز التدريب  ، وساميه عبدالسلام مديرة إدارة عمل الاحياء..

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