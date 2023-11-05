الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مصرع ممثل المشاهد الخطرة في أفلام مارفل "تاراجا رمسيس”

تاراجا رمسيس، فيتو
تاراجا رمسيس، فيتو

مارفل، توفي “تاراجا رمسيس”، ممثل المشاهد الخطيرة، في أفلام مارفل، وخاصة أفلام ‘BLACK PANTHER’، و‘AVENGERS: ENDGAME’.

وفاة ممثل المشاهد الخطرة في أفلام مارفل "تاراجا رمسيس”

ووفقًا لتقارير قناة WSB-TV المحلية، لقى تاراجا رمسيس حتفه، في حادث سيارة، أودى بحياته، وبحياة ابنتيه، سونداري 13 عامًا، وفوجيبو وتبلغ شهرًا واحدًا فقط، على طريق أتلانتا السريع، عندما اصطدمت سيارتهم بمقطورة جرار، تعطلت على المسار الأيسر، لمخرج طريق ويسلي تشابل.

فيما نجى طفليه الأخرين من الحادث، ونقلا للمستشفى، وهما ولدين يبلغ أحدهما 10 سنوات، وهو في حالة حرجة، فيما يبلغ طفله الأخر 3 سنوات، وتم إنشاء صفحة تبرعات، على موقع GoFundMe، لمساعدة الأسرة في نفقات الجنازة، حيث تم جمع 51213 دولارًا.

إيرادات فيلم Wakanda Forever

في سياق متصل، حقق  فيلم Wakanda Forever، نجاحات قوية على المستوي النقدي والجماهيري، والذي ظهر واضحا من خلال الإيرادات، حيث تخطى فيلم Wakanda Forever حاجز الـ٨٠٠ مليون دولار عالميًا كإيرادات، بعد ٦  أسابيع من عرضه في السينمات.

تسريب  Black Panther Wakanda Forever

وفي سياق متصل وبعد يومين من طرح أحدث أفلام مارفل  Black Panther Wakanda Forever، للمشاهدة في صالات العرض السينمائي بتاريخ ٩ نوفمبر الماضي، تم تسريب الفيلم كاملا على مواقع القرصنة الأجنبية بجودة (HD CAM).

وأقيم العرض العالمي لأحدث أفلام عالم مارفل للأبطال الخارقين  Black Panther Wakanda Forever، في ٢٧ أكتوبر 2022، بحضور أبطال العمل، الذين تألقوا على السجادة البنفسجية للعرض الخاص، وكان أبرزهم الممثلة "داناي غوريرا" والممثلة "ليتيسيا رايت".

كما شهد العرض الخاص لفيلم Black Panther Wakanda Forever، الظهور الأول لنجمة ريهانا بعد ولادة طفلها الأول، حيث أعلن عن اختيارها لتأدية أغنية الفيلم.

استقالات موظفي المؤثرات البصرية في مارفل

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية عن استقالات جماعية  لموظفي المؤثرات البصرية في عالم مارفل، ما يفسر عدم جودتها في أعمالهم الأخيرة.

وذكرت التقارير أن مختصين المؤثرات البصرية، قرروا ترك العمل مع أي مشروع يخص عالم  Marvel  السينمائي، لعدة أسباب منها لسوء المعاملة، وضغط العمل، وقلة الرواتب، وهي العوامل التي سببت لهم ضغط نفسي ومشاكل في المنتج النهائي للعمل.

مارفل ودعم المثليين

واصدرت استوديوهات مارفل الأمريكية بيانًا رسميًّا تؤكد فيه على دعمها لمجتمع المثليين بأعمالها، وذلك كنوع من الاحتجاج على الرقابة في الدول العربية والصين، وروسيا، وماليزيا.

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وأكدت شركة الإنتاج مارفل إدانتها بشدة جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع (الميم)، وقالت إنها تتعهد بمواصلة دعمهم من خلال أعمالها الفنية.

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