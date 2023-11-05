انطلاق فعاليات الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمراكز شباب محافظة الأقصر

أطلقت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر لقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب، وبمشاركة 50 طليعا من مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر ، عن مكانة الوطن في الدين.

ولقاءات الرواق الأزهري بمراكز الشباب تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏و مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم والدكتورة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء وذلك بهدف بث روح الولاء والانتماء والسلام بين الطلائع، ونشر الفهم الصحيح لتعاليم الاسلام السمحة طبقا للمنهج الْازهرى الوسطى، والبعد عن المفاهيم المغلوطة.

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وأدار اللقاء الشيخ مصطفى كامل عبدالقادر من علماء الأزهر الشريف وتحدث عن مكانة الوطن في الدين، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذة مروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء والأستاذ عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر والأستاذة باتعة محمد فراج منسق الرواق الأزهري.

كما نفذت إدارة تمكين الشباب بالمديرية خطة أندية السكان عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسة غنائيه) بمركز شباب "المريس" بإدارة شباب"الطود" بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ومنظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وتم انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب المحاميد بحري التابع لإدارة شباب الزينية بالأقصر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.