الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

الأقصر تسجل 35 درجة نهارا وطقس شديد الحرارة جنوب البلاد

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت35درجة مئوية نهارا، 24 درجة مئوية ليلا.

وتوقعت الأرصاد أن تظل الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 31 درجة مئوية.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى حالة من عدم الاستقرار اليوم، حيث تساقط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت  الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب، والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب على  قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

و من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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