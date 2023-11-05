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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 244 تابع (أ)، الصادر في 2 نوفمبر 2023، قرارى وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي.

قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023، بشأن تحديد:

 سعر بيع اللتر من البنزين ٨٠ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١٠٠٠ قرش.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٢ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١١٥٠ قرشًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٥ أوكتين تسليم للمستهلك بسعر ١٢٥٠ قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

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-وقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المـضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ ٥٥٠ قرشًا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

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