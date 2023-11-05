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رياضة

موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

الدوري الأفريقي،
الدوري الأفريقي، فيتو

نهائي الدوري الأفريقي، يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية الليلة لقاء  الوداد المغربي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل منهما.

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وعلى الجانب الآخر تأهل صن داونز إلى نهائي دوري السوبر الافريقي بعدما تخطى عقبة الأهلي في دور قبل النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز 

من المقرر أن تنقل مباراة صن داونز والوداد عبر "أون تايم سبوتس"، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة، وقناة SSC، وقناة الرياضية المغربية.

 حكم مباراة الوداد وصن داونز

وكانت لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إسناد إدارة لقاء الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، إلى السوداني الدولي محمود علي إسماعيل، بينما سيتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن طاقم الحكام وتحديدًا كـ حكم فيديو.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

التقى الوداد المغربي مع صن داونز الجنوب إفريقي، 12 مباراة خلال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، على مدار السنوات الماضية.

وحقق الوداد الفوز في 4 مباريات، فيما حقق صن داونز الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل  5 مباريات.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي 

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولي بعدما تأهل الثنائي علي حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.


الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)


3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)


1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي


1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي 

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