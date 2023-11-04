السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قناة العربية: أسباب إطلاق النار في مطار هامبورج غير واضحة حتى الآن

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن أسباب إطلاق النار في مطار هامبورج الألماني غير واضحة حتى الآن.
 

وأغلقت  السلطات الألمانية، مساء اليوم السبت مطار هامبورج، وأوقفت حركة الملاحة الجوية، بعد اقتحام مسلح بوابة ساحة الانتظار بسيارة.

 

اقتحام مطار هامبورج

وبدأت الواقعة في تمام الساعة 8:12 مساءً بالتوقيت المحلي، حين شوهد رجل مسلح في "مطار هامبورج هيلموت شميدت"، قبل أن يدوي الإنذار في المطار.

 

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار عن مصادر أمنية، "شوهد الرجل المجهول أمام المبنى رقم 1 بسيارة بدون لوحة ترخيص. ثم انطلق مسرعًا".

 

وتابعت المصادر "بعد دقائق قليلة اخترقت السيارة حاجزًا أمنيًّا عند البوابة الشمالية واتجهت إلى ساحة انتظار السيارات، واستقرت في منطقة انتظار صالة رجال الأعمال".

 

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل يحتجز طفلين في سيارته. وقبل وقت قصير من ملاحظة قوات الأمن للمسلح في المطار، أبلغت زوجته الشرطة وحذرت الضباط في مكالمة طارئة من أن زوجها يتجه بسرعة إلى المطار رفقة الأطفال.

 

وأطلق الرجل النار من داخل السيارة عدة مرات، وفق المصدر، لكن الشرطة لم تعلن وقوع إصابات حتى الساعة.

 

وتوقفت الحركة الجوية في هامبورج بشكل كامل. 

 

كما تم حظر الوصول إلى صالات المغادرة، فيما تتواجد قوات شرطة بكثافة في الموقع، وطلبت تعزيزات من القوات الخاصة الشرطية.
 

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