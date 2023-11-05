الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

زي النهاردة، مولد إبراهيم الأول ضحية سيدات الحرم السلطاني العثماني

إبراهيم الأول، فيتو
إبراهيم الأول، فيتو

في مثل هذا اليوم عام 1615 وُلد إبراهيم الأول، السلطان العثماني التاسع عشر، وهو شقيق كل من السلطان عثمان الثاني والأمير محمد والأمير قاسم والسلطان مراد الرابع، ووالد كل من السلطان محمد الرابع والسلطان سليمان الثاني والسلطان أحمد الثاني، وعمّه السلطان مصطفى الأول، وخلفه في الحكم ابنه السلطان محمد الرابع.

 

قصة جلوس إبراهيم الأول على العرش 

تُوفى السلطان مراد الرابع ولم يترك أولادا فذهبت ولاية عهده إلى أخيه إبراهيم الذي كان مسجونا آنذاك، وعندما اندفعت الحاشية المالكة لتهنئ السلطان الجديد، ظن أنهم يريدون قتله وأنها مكيدة من أخيه لاختبار ولائه، فرفض الملك وأعرض عنهم وقال لهم بأنه يفضل السجن ولم يصدقهم حتى قابلته أمه ومعها جثة السلطان مراد.

Advertisements

 

وقتها تيقن من الخبر ورضي أن يتولى سدة الخلافة، وتقلد سيف عثمان بن أرطغرل في مسجد أبي أيوب الأنصاري، وكان مما خطب أنه قال: الحمد لله اللهم جعلت عبدًا ضعيفًا مثلي لائقًا لهذا المقام، اللهم أصلح وأحسن حال شعبي مدة حكمي.

جلس السلطان إبراهيم على العرش وكان وقتها في الخامسة والعشرين من عمره، بعد أن قضى مراحل عمره في عهد أخويه عثمان الثاني ومراد الرابع بعيدًا عن أي مهام، وشاهد مقتل إخوته الأربعة الكبار، وبقي ينتظر مثل مصيرهم، ما جعله عصبيًا ومضطربًا لا يستقر على شيء، كما أنه لم يكمل تحصيله العلمي، ولم تتوافر له المهارة العسكرية بسبب العزلة التي فرضت عليه.

في بداية حكمه حاول أن يكون مثل أخيه السلطان مراد الرابع، ولكن لم تكن له صفاته؛ فاضطربت أمور الدولة، وتوالى عزل الصدور العظام أو قتلهم، ولأن الدولة كانت قد استعادت هيبتها في عهد سلفه مراد الرابع فإن قصور إمكانات السلطان وضعف سياسته لم تؤثر تأثيرًا قويًا في جسد الدولة الكبير.

 

ثغرة تدخل سيدات القصر في السياسة الداخلية للدولة 

ترتب على ضعف السلطان ما عرف بـ«سلطنة الحريم»، وهو تدخل سيدات الحرم السلطاني في شئون الدولة، وتغلغل نفوذهن في أجهزة الحكومة، وبلغ تأثيرهن أثرا كبيرا وتمكن الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا من الوقوف في وجههن والضرب بيد من حديد على المفسدين. 

تسببت قوة مصطفى باشا في وجه تدخل الحريم إلى وقوفه أمام والدة السلطان السلطانة كوسم التي كانت تريد أن تكون لها اليد العليا في البلاد، فحرضت إبنها السلطان إبراهيم ضده تدريجيًا حتى أمر بإعدامه.

مع الوقت ازدادت أحوال الدولة سوءًا، واضطربت ماليتها، ونزع جنود الانكشارية إلى التكتل والتدخل في شؤون الدولة، وحاول السلطان إبراهيم أن يقمع الفتنة، ويتخلص من زعماء الانكشارية بعد أن علا صوتهم، وازداد تدخلهم في شئون الدولة، وتركوا مهمتهم الأصلية في الدفاع عن الدولة ومهاجمة أعدائها إلى التذمر وانتقاض أعمال السلطان، والقيام بالسلب والنهب.

وكانت تحركهم في ذلك والدته السلطانة كوسم ماه بيكر التي رغبت في أن تدير الدولة بنفسها، بينما كان السلطان إبراهيم يمنعها من التدخل في شئون الدولة ويهددها بنفيها.

وعندما علم زعماء الإنكشارية بعزم السلطان، تحركوا سريعًا وأعلنوا ثورتهم، وعاونهم فيها شيخ الإسلام «عبد الرحيم أفندي» وبعض العلماء، واتفق الجميع على عزل السلطان وتولية ابنه «محمد الرابع»، ولم يكن قد أتم السابعة من عمره وتحقق لهم ما أرادوا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم الأول السلطان العثماني السلطان مصطفى الأول السلطان مراد الرابع العرش قصة جلوس إبراهيم الأول على العرش زعماء الإنكشارية شيخ الإسلام عبد الرحيم أفندي السلطانة كوسم ماه بيكر جنود الانكشارية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يفصل طيار من الخدمة بسبب تهديده بإسقاط نتنياهو

موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

الشبورة المائية تغلق شوارع وميادين الإسكندرية وتعطل الحركة المرورية (فيديو)

قائمة بالأشياء الأكثر تهريبا في مطار القاهرة خلال أكتوبر (صور)

كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الدولي للنقل الذكي

أحمد السقا يجري عملية "الزائدة الدودية"

وائل رياض يعلن اليوم قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

طريقة عمل البيتزا زي المحلات، مش هتشتريها من بره تاني

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 5-11-2023

بدء تسليم دفعة من شقق سكن مصر للحاجزين بالقاهرة الجديدة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية