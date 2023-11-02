الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

محمد سلام وأحمد مكي،
محمد سلام وأحمد مكي، فيتو

الكبير أوي، انتشرت في الساعات الماضية، العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي.

وتناولت هذه المنشورات، رفض “شاهد”، أسباب رفض المنصة التعاقد على المسلسل، حيث قال البعض إن السر هو مشاركة الفنان محمد سلام في المسلسل، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”

 

 في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة الأمر، ومدى صدق المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدث عنها بعض المسؤولين من فريق عمل “الكبير أوي”. 

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وقال المصدر لـ “فيتو”، إن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، ولم يتم مناقشة الأمر مع منصة شاهد.. 

 

 وتابع، أن هذه الشائعات هدفها تشويه العمل لأغراض أخرى، ولا يجب النظر إليها، ولا توجد أسباب واضحة لرفض عرض العمل على منصة شاهد.

 

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة

 وجاءت هذه الشائعات بعد أن قدم "سلام اعتذاره عن عدم المشاركة في المسرحية، نظرا للأحداث الدامية في قطاع غزة واستمرار المجازر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع.

وكان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

 

 في هذا السياق، تحدث الكثير من المتابعين عن “آجر سلام”، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين في الساعات الماضية، وعلمت فيتو من مصادرها أن الفنان كان من المقرر أن يحصل على ٨٠ ألف دولار، عن الدور الذي يقدمه في مسرحية “ذكاء اصطناعي” ضمن موسم الرياض.

علي الجانب الأخر، كان اسم الفنان أحمد مكي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن تحضير الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي .

وتحدث حاتم صلاح بطل مسلسل الكبير أوي من جديد عن الجزء الثامن  من العمل، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "دلوقتي في بروفات عن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي،  والمفروض هنصور الفترة اللي جايه، ومبسوط جدا ان شخصية “نفادي” عجبت الناس الحمد لله".

وكان الفنان حاتم صلاح أكد وجود جزء ثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في رمضان 2024 وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

مسلسل الكبير أوي 7 

وقال الفنان حاتم صلاح خلال مداخلة هاتفية  علي قناة “الظافرة” الإماراتية:" في الكبير أوي الجزء الثامن، يمكن معلومة ناس كتير مش عارفها وأنا مش عارف صح ولا غلط إني قلت وإن شاء الله الناس تشوف نفادي في رمضان 2024.

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي"  الذي عرض في رمضان الماضي، أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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