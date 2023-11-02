ألمانيا تتخذ قرارا خطيرا بشأن المقاومة الفلسطينية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين ستحظر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

حركة المقاومة الفلسطينية

كما أعلنت أن حركة المقاومة الفلسطينية مصنفة كـ"منظمة إرهابية" في البلاد، وكذلك جماعة صامدون المؤيدة للفلسطينيين، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت نانسي فيزر في بيان، أن أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية حظرت اليوم بشكل كامل وتعتبر حركة المقاومة الفلسطينية كـ"منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل"- على حد قولها.

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حل الجناح الألماني لصامدون

وأضافت أنه سيتم أيضًا حل الجناح الألماني لصامدون.

دعاية معادية لإسرائيل

وزعمت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن للسجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.

وعلى الجانب الآخر كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد شهداء حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

عدد مقاتلى حماس

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد لجيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 مقاتل قاموا بمهاجمة جنوب إسرائيل”.

دخول إلى إسرائيل

ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.