كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتداىي كالتالي:

اختبار أكتوبر 15 درجة

اختبار نوفمبر 15 درجة

مهام أدائية 35 درجة

مواظبة 5 درجات

اختبار نصف العام 30 درجة

المجموع 100 درجة تعطى في صورة ألوان، ويتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على ٣٠٪؜ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان.

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ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع طلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، بشأن امتحانات شهر أكتوبر خلال الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الطلاب بعدم الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة خلال امتحانات شهر أكتوبر، مشيرة إلى أنه فى حالة المرض خلال الامتحانات يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر خلال يوم دراسى كامل وسيعقد الامتحان في الحصة( الثالثة والرابعة)، ويكون حضور الطلاب بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

مادة التربية الدينية

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع من الصف السادس الابتدائي وحتي الثالث الثانوي غير صحيح.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وزير التربية والتعليم

وأضاف الوزير، خلال تصريحات له أنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، قائلا: إن التقييمات مستمرة وهي جزءً من العملية التعليمية.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على جميع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بإعلان كافة الاستعدادات النهائية قبل بداية العام الدراسي الجديد الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد وزير التعليم، أن إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية سيكون مسئولية كل محافظة سواء بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل الشيت أو النظام العادي.

وطالب الوزير مديري المديريات، عند تطبيق نظام البوكليت لطلاب الإعدادية لابد من إبلاغهم، من الأسبوع الأول من الدراسة حتى يستعد الطالب بتجهيز الامتحانات، قائلا: كل مديرية لها حق الاختيار.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.