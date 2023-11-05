الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني

الدكتور نبيل حلمي،
الدكتور نبيل حلمي، فيتو

الهجوم البري على غزة، قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي: إن ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة يمثل انتهاكات للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.

وأضاف حلمي في تصريح خاص لـ"فيتو": أن القانون الدولي الإنساني من الاتفاقيات التي تنظم النزاع المسلح هي اتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩، وهي أربع اتفاقيات.

وأشار حلمي إلى أن الاتفاقية الأولى هي النزاعات المسلحة في البحر، والثانية النزاعات المسلحة في البر، والثالثة هي معاملة الأسرى، أما الاتفاقية الرابعة وهي حماية المدنيين تحت الاحتلال.

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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية السبت، بوقوع مجزرة صهيونية جديدة في مخيم جباليا بعد قصف منزل في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وأوضحت وسائل الاعلام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية مكدسة في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة ولم يتضح بعد أعداد الشهداء أو المصابين.

 

جوتيريش يطالب مجددًا بوقف حصار وقصف غزة فورًا


من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم السبت، إن ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف وحرمان من المساعدات يجب أن يتوقف فورًا.

وأضاف جوتيريش: "أجدد النداء لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.. الوضع الإنساني في القطاع مروع والمساعدات التي تصل لا تكفي".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن ملاجئ الأونروا في غزة تعمل بأربعة أضعاف طاقتها وتتعرض للقصف، مشيرًا إلى أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفذ.

 

قصف موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جراء الضربة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موكب لـ سيَّارات الإسعاف في غزة الجمعة، مشددًا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "يجب أن يتوقف".

وقال جوتيريش في بيان "أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أُبلِغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء"، مضيفا "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

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