السبت 04 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يهزم المقاولون العرب، حقيقة تجميد نجم الزمالك.. ومرموش يتألق في ألمانيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة أبرزها:

 

الأهلي يفوز على المقاولون 2-1 بالدوري

حقق  الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في الربع ساعة الأولى دون أي خطورة تذكر من الفريقين سوى تسديدة بعيدة من أحمد عبد القادر على مرمى محمود أبو السعود.

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وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين حتى خطف طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 49

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق للنادي الأهلي في الدقيقة 52، وسعى الأهلي لخطف هدف ثاني خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وحاول لاعبو المقاولون إدراك هدف التعادل من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف أوشايا في العديد من الكرات لكن باءت المحاولات بالفشل.

وظل المقاولون يسعى لخطف هدف التعادل في الربع ساعة الأخيرة وسط ثبات من دفاع النادي الأهلي.

وخطف محمد هاني الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل أن يقلص جوزيف أوشايا النتيجة بهدف لصالح المقاولون من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

 

حقيقة تجميد أحمد فتوح بسبب أزمة مباراة الزمالك وزد

أشارت بعض الأخبار صباح اليوم السبت إن إدارة الزمالك قررت تجميد أحمد فتوح كونه تأخر في العودة عن الزناري وصبحي لمعسكر الزمالك بعد معرفة خروجهما من المعسكر ليلًا. 

وأشار المصدر إلى أنه لا حقيقة لتجميد أحمد فتوح حتى نهاية الموسم كما تردد وأن بالفعل هناك عقوبة سيتم توقيعها على اللاعب ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن. 

وتابع المصدر: أحمد فتوح تأخر بالفعل في العودة للمعسكر عن باقي زملائه ولكن لم يتم إصدار عقوبة ضده بالتجميد حتى نهاية الموسم أو غيره. 

وأتم المصدر حديثه: غدا سيجتمع مجلس إدارة الزمالك وسيتم إصدار قرارات صارمة ضد الثلاثي بسبب ما حدث قبل مباراة زد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

 

مرموش يقود فرانكفورت للفوز على يونيون برلين بثلاثية

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره يونيون برلين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آلته فورشتراي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.

وأحرز فرانكفورت هدفيه عن طريق عمر مرموش الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء والثاني في الدقيقة 14 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سجلها مباشرة في المرمى.

وأحرز ناتشو فيري الهدف الثالث في الدقيقة 82 من المباراة.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 17 نقطة حيث خاض 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويحتل يونيون برلين المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

 

بيان ريال مدريد

نشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا، ينفي من خلاله التفاوض مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لضمه في الموسم المقبل

وقال ريال مدريد في بيانه:

نظرًا للأخبار الصادرة مؤخرًا والتي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة، والتي توجد فيها تكهنات حول المفاوضات المزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، يريد نادي ريال مدريد أن يوضح أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا وأنه لم يتم إجراء مثل هذه المفاوضات، اللاعب ينتمي إلى باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت  في تقرير لها أن نجوم فريق ريال مدريد الإسباني مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام وغيرهم يدركون جيدًا أن انضمام النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان محسوم للميرنجي.

 

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الأهلي المقاولون احمد فتوح الزمالك فرانكفورت مرموش ريال مدريد

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