اليوم، افتتاح المؤتمر الدولي للنقل الذكي

تفتتح القيادة السياسية اليوم الأحد، المؤتمر الدولي للنقل الذكي، بحضور كبار المسئولين في الدولة ومسئولين عن النقل بعدد من الدول.

وأعلنت وزارة النقل، أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

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المؤتمر الدولى للنقل الذكي

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها؛ (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا)، وذلك من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس).



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