السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير فلسطيني يعلن تهجير 1.5 مليون مواطن وتدمير 50% من البنية السكنية في غزة

المجازر الإسرائيلية
المجازر الإسرائيلية في غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال أسامة السعداوي، وزير الدولة للريادة والتمكين الفلسطيني: إن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة.

 

تدمير البنية السكنية في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل، لافتًا إلى أن مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة.

 

إعادة الإنترنت والاتصالات إلى غزة

وقال إن الأحداث الأخيرة في غزة هي بمنزلة مثال حي على كيفية قيام الضغط العام والدعوة من خلال منصات مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستجرام بإشعال حركة عالمية وبينما اجتمع الناس من جميع مناحي الحياة، كان مطلبهم الجماعي واضحًا: إعادة الوصول إلى الإنترنت والاتصالات إلى غزة.

 

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مجازر الاحتلال في غزة

وأوضح أن الضغط المتولد من خلال الحملات والعرائض عبر الإنترنت والتصميم الثابت لعدد لا يحصى من الأفراد، لعب  دورًا محوريًّا في زيادة الوعي بالأهمية الحاسمة لشبكات الاتصالات وهو يؤكد ضرورة إبقاء العالم مطلعًا على ما ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في غزة، والأهم من ذلك، ربط أحبائهم في أوقات عدم اليقين.

 

رؤية مصر المتوافقة مع رؤية العرب بشأن غزة 

وحرص وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في التعامل مع الأزمة وأكدت ضرورة مراعاة عنصر الوقت والتعامل مع مستجداتها المتسارعة.

 

وشكر وزير الخارجية، نظيره الأردني أيمن الصفدي، والوزراء في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في قطاع غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

 

وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.

 

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