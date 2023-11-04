الدوري المصري، بلدية المحلة يتقدم على فاركو بثلاثية في الشوط الأول

الدوري المصري ، تقدم بلدية المحلة على فاركو بثلاثة أهداف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين بملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم حسام أشرف بأول الأهداف للبلدية من ركلة جزاء قبل أن يضيف إسلام مروزق ثاني الأهداف قبل أن يسجل أبو بكر نداي بالخطأ في مرماه ثالث الأهداف.

ويحتل بلدية المحلة المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، وفاز البلدية بمباراة وخسر مثلها وتعادل في مباراتين وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

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ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي في الجولة الرابعة، قبل أن يخسر من الجونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

تلقي الخسارة أمام الجونة 1-0 في الجولة الماضية فيما تأجلت مباراة بلدية المحلة مع الأهلي بالجولة ذاتها.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرًا ستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءً إستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءً إستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا إستاد الإسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءً إستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءً إستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علمًا بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط