الدوري التركي، طرابزون يتقدم على فنربخشة بهدف في الشوط الأول

الدوري التركي، تقدم فريق طرابزون سبور على مضيفه فنربخشة هدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار الجولة 11 لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

سجل النيجيري بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ترتيب طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي

ويحتل فريق فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، خلف جالطة سراي المتصدر برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس في برصيد 16 نقطة.

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شهدت المباراة تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور، خاصة في ظل عودته مؤخرًا من من إصابة في القدم، غاب على أثرها في مباراتي فريقه طرابزون سبور الأخيرتين أمام ألانيا سبور وفاتح كاراجومروك.

كان تريزيجيه تعرض لكدمة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر، وتجددت إصابة النجم المصري أثناء عمليات الإحماء لنادي طرابزون سبور في مباراة فاتح قرة جمرك وتم استبداله بعدما تواجد في التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون سبور في 6 مباريات خلال الموسم الحالي بالدوري التركي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وكان تريزيجيه غادر مصابًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فريقه أمام فاتح قره جمرك ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي، والتي أقيمت على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

وتعرض تريزيجيه للإصابة مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب.

وكان فيتوريا أعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بتواجد محمود تريزيجيه استعدادًا للمعسكر المقبل.

وكانت صحيفة (fanatic) التركية قد أكدت أن تريزيجيه غاب عن التدريبات الأخيرة بعد عودته من معسكر منتخب مصر بسبب إصابة في معصم اليد.

وأشارت الصحيفة في وقت سابق إلى أن تريزيجيه تعرض للإصابة في يده في مباراة مصر ضد الجزائر مما أبعده عن تدريبات فريقه.