رد قوي من أنور غازي بعد فسخ تعاقده مع ماينز الألماني

رد الهولندي أنور الغازي، على قرار ناديه ماينز الألماني بفسخ تعاقده ، بعد دعمه للقضية الفلسطينية، في ظل هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة.

وعبر أنور الغازي عن استمرار دعمه لفلسطين في منشورات التواصل الاجتماعي، رغم القرار برحيله عن ناديه الألماني.

وكتب الغازي عبر حسابه بموقع x تويتر سابقا: "قف مع الحق حتى لو كان يعني الوقوف بمفردك، خسارة رزقي لا شيء مقارنة بجحيم إطلاق العنان على الأبرياء والضعفاء في غزة. أوقفوا القتل".

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كان أنور الغازي انتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر حسابه قائلا: "هذه ليست حربا، عندما يقطع أحد الأطراف الماء والغذاء والكهرباء عن الجانب الآخر، فهذه ليست حربا".

وأضاف: "عندما يمتلك أحد الطرفين أسلحة نووية، فهذه ليست حربا، عندما يتم تمويل أحد الأطراف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا".

وواصل: "عندما يستخدم جانب واحد صورًا بالذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة عن آخر فهي ليست حربا، عندما تفرض وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على محتوى طرف دون الآخر، فهذه ليست حربًا".

واختتم: "هذا ليس صراعا وليس حربا، هذه إبادة جماعية ودمار شامل ونحن نشهد حدوث ذلك على الهواء مباشرة، ومن النهر إلى البحر.. فلسطين ستكون حرة".

وانضم نادي ماينز إلى نظيره بايرن ميونخ الألماني، الذي أصدر بيانا رسميا بشأن وقوف نصير مزراوي لاعب الفريق ونجم المنتخب المغربي مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني.