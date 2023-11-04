السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تختتم زيارتها للوادي الجديد بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية

وزيرة التضامن، فيتو
وزيرة التضامن، فيتو

اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية على طريق العوينات، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

 

وتقام المزرعة  على مساحة 3000 فدان، حيث تم زراعة 1500 فدان فعليًا بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة  رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام.

 

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وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها، حيث قدم القائمون على الجمعية الشرعية شرحًا وافيًا بتفاصيل المشروع وأهدافه.

 

جهود المجتمع المدني في مصر

وأعربت القباج عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية الشرعية لها مجهودات عديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أن العاملين بها لهم جهد مقدر، كما أن الجمعية الشرعية لديها القدرة على تعبئة الموارد وأعمالها تكلل بالنجاح، حيث تقدم رعاية متكاملة للأيتام، وهي من أكبر الجمعيات التي لديها حضانات ومراكز الغسيل الكلوي وكذلك التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة مزرعة النخيل التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الثانية خير دليل على استمرار نجاح الجمعية.

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التضامن اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الوادى الجديد دكتور محمد الزملوط قطاعات الزراعة مصطفى اسماعيل

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