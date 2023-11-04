وزيرة التضامن تفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا بالوادي الجديد
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة، وذلك بالتعاون والشراكة مع بنك الطعام المصري، وبحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الوادي الجديد .
إفتتاح مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة
ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمان الغذائي الشامل وضمان توفير الغذاء الصحي والمغذي لجميع السكان، ويشمل المشروع عددًا من التدخلات الرئيسية منها « الثروة الحيوانية، والزراعة، وإدارة المخلفات، والتصنيع الغذائي»، حيث تم افتتاح المطبخ المركزي بقرية الكفاح والذي ينتج 3 آلاف وجبة مطهية لطلبة المدارس لعدد 10 مدارس، ومزرعة الأسماك التي تحتوي على 24 ألف زريعة سمك يتم تغذيتها وتوزيعها وتباع بسعر مخفض من قبل الجمعيات الأهلية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.
مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة
كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الصوب الزراعية بقرية أبو هريرة، خاصة أن محافظة الوادي الجديد تعاني من نقص الخضراوات نظرًا لطبيعة الأراضي بها، لذا تم البدء في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية، وهي حوالي 6 صوب بمساحة 5 متر ×40 متر، حيث تعتبر البداية، وجاري تخصيص مساحة ارض من المحافظة للتوسع في انشاء الصوب الزراعية.
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