الدوري المصري، الجونة يواصل صحوته ويهزم الداخلية بهدفين

الدوري المصري ، فاز فريق نادي الجونة على نظيره الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد بلحاج الهدف الأول للفريق الساحلي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن يسجل جابرييل شيكودي الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

محمود الزنفلي، أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبد العزيز، محمود منصور، كريم يحيى، محمود حسونة، ألان كيمبادي، أحمد سيد، أنس شندي.

ويغيب عن الداخلية كل من: كليتشي شميزين، محمد نجيب، عبد العزيز سيد للإصابة.

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تشكيل الجونة أمام الداخلية

بينما أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الداخلية، المباراة التي تجمع بينهما على إستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

الوسط: عبد الفتاح تاحا، أشرف مجدي، أحمد بلحاج.

الهجوم: أرنو، أوكوروجي جابرييل، أيمن موكا.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرًا إستاد الاسكندرية.

الزمالك ضد زد 7:00 مساءً إستاد القاهرة.

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساءً إستاد المقاولون.

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرًا ستاد الجونة.

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءً إستاد غزل المحلة.

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءً إستاد المقاولون.

الأحد 5 نوفمبر 2023

الاسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرًا إستاد الإسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءً إستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءً إستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علمًا بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط