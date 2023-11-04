9 لاعبين من أهلي 2008 في صفوف منتخب منطقة القاهرة

الأهلى 2008، تلقى النادي الأهلي خطابًا من منطقة القاهرة لكرة القدم تطلب خلاله استدعاء ٩ لاعبين من فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٨ بالنادي للانضمام إلى صفوف منتخب القاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة منتخبات المناطق التي تقام بالإسكندرية.

9 لاعبين من الأهلى 2008

وانضم من الأهلي 2008 إلى صفوف منتخب منطقة القاهرة كل من عمر أسامة هشهش (ظهير أيمن) وحمزة الدجوي (مدافع) وياسين ياسر (مدافع) ومهند الشامي (ظهير أيسر) وعمر العدوي (لاعب وسط) ومروان محمد (لاعب وسط) وعبد الرحمن رامي «مانو» ( جناح أيسر) وآدم علاء (صانع ألعاب) وحمزة عبد الكريم (مهاجم).

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ويقود منتخب منطقة القاهرة فنيًّا محمود بيومي المدير الفني لفريق مواليد ٢٠٠٨ بالأهلي، ومعه من جهاز الفريق أيضًا عبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني.

واستدعى منتخب منطقة القاهرة ٢٢ لاعبًا للمشاركة في بطولة المناطق التي تقام بالإسكندرية، خلال الفترة من ٤ حتى ٧ نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مناطق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والغربية والبحيرة والمنوفية، وتقام البطولة لإتاحة الفرصة أمام منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٨ بقيادة مديره الفني أحمد الكأس لاختيار أفضل العناصر من أجل ضمهم للمنتخب.

أهلي 2010 يفوز على الشمس بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

من ناحية أخرى فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 على ضيفه الشمس، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

سجل كريم أشرف الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين ٨٠ و٨٧، وأضاف إسماعيل مصطفى الهدف الثالث، في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة.

وبدأ الأهلي ٢٠١٠ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة أحمد.

الدفاع: علي موسى - مروان صابر - حسن رامي - فتح الله عماد.

الوسط: محمود محمد - ياسين صلاح - ياسين تامر - مالك فتحي - إسماعيل مصطفى.

الهجوم: محمد الصاوي.

وشارك مصطفى أبو العيون بدلًا من فتح الله، وعبد المنعم ممدوح بدلًا من محمود محمد، وكريم أشرف بدلًا من الصاوي، وآدم عمرو بدلًا من ياسين صلاح، ومحمد شريف بدلًا من علي موسى.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠١٠ رصيده إلى ١٨ نقطة جمعها من الفوز في ٦ مباريات على التوالي، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، مسجلًا ٢٥ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.