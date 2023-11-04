السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "شماريخ" وعرضه فى هذا الموعد بالسينمات

فيلم شماريخ، فيتو
فيلم شماريخ، فيتو

طرحت الشركة المنتجة  البوستر الرسمي لفيلم الأكسن الرومانسي  "شماريخ" من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين وبتأليف وإخراج عمرو سلامة، وتقرر عرضه فى السينمات المصرية يوم  13 ديسمبر بالسينمات ليندرج بموسم أفلام رأس السنة.


 

وشارك المخرج عمرو سلامة، متابعيه مجموعة من الصورة من كواليس فيلم شماريخ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: وأخيرًا فركش، انتهاء تصوير فيلم شماريخ.

 

 

وأضاف سلامة: بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي، بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد.

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وتابع عمرو سلامة: أتمنى أن ننتهي بفيلم يكون  يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني.


وكان كشف آسر ياسين، مصير دور الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية وكان مشاركًا بالفيلم، قال آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: لن تتغير أحداث الفيلم، كما أن مصطفى قام بتصوير ما يقرب من 90% من مشاهده، وأو أد أن قدم أحر التعازي لأهله ولي شخصيًا، حيث أنه كان صديقًا عزيزًا وأعتبره أخي.

 

قصة فيلم شماريخ
 

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

 

أبطال فيلم شماريخ


ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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