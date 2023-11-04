تعرف على مقر انتخابات الرئاسة للمصريين في الكويت

أعلن سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أنه تم الاتفاق على أن تكون أرض المعارض بمنطقة "مشرف" بالكويت مقرا انتخابيا للمصريين وذلك خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في الأول من شهر ديسمبر القادم ولمدة ثلاثة أيام.

مقر انتخابات المصريين في الكويت

وقال السفير شلتوت، رئيس اللجنة الإنتخابية بالكويت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم السبت أنه من المقرر إجراء عملية التصويت للمصريين بدولة الكويت في الإنتخابات الرئاسية القادمة بأرض المعارض صالة (4 ب).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء أيضا من كافة الإستعدادت المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية والمقرر إقامتها وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حيث تم التعاقد مع عدد من شركات الإتصالات بالكويت لتجهيز المقر الإنتخابي بشبكة الإنترنت، موضحا أن إجمالي عدد الجالية المصرية في دولة الكويت يبلغ 671 ألفا.

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الإنتخابات الرئاسية

وحث شلتوت الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كحق دستوري للمواطن المصري وللتعبير عن اختياراتهم في من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.