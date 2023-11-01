الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن، وتدريبات خاصة للتأهيل (فيديو)

الإعلان عن قبول دفعة
الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن، فيتو

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما يرصد مراحل الإعداد والتأهيل البدني للملتحقين بمعهد معاوني الأمن. 

تزامن ذلك مع إعلان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب عن موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة. 

وأكدت وزارة الداخلية بأن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة سيكون هذا العام إلكترونيا. 

 وسيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) moi.gov.eg (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

 

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وقررت وزارة الداخلية، أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء. 

 

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قطاع الإعلام والعلاقات قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية قطاع التدريب معهد معاونى الأمن

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