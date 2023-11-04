السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ الجيش الثانى الميدانى لأحد الأنشطة التدريبية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،فيتو

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية الذى نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وعناصر من القوات الخاصة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

 تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

وبدأ البيان بكلمة اللواء محمد ربيع  قائد الجيش الثانى الميدانى، أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى، مؤكدًا أنهم لا يدخروا جهدا لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها.

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وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان وإستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية.

 الجيش الثانى الميدانى


ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لكافة العناصر المشاركة بالبيان مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الجيش الثانى الميدانى.


كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقًا للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وحضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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