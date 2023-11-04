الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة



وبدأ البيان بكلمة اللواء شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى، أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.



وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الإستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.



Advertisements

وحضر البيان اللواء خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.