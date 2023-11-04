السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

الجيش الثالث الميدانى،فيتو
الجيش الثالث الميدانى،فيتو

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة


وبدأ البيان بكلمة اللواء  شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى، أكد خلالها على الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.


وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان  وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الإستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.
 

Advertisements

وحضر البيان اللواء خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجيش الثالث الميدانى وحدات القوات المسلحة القوات المسلحة قائد الجيش الثالث الميداني القيادة العامة للقوات المسلحة

مواد متعلقة

قائد الجيش الثالث الميداني: نحن في أعلى درجات الكفاءة القتالية وقادرون على طي الأرض

الجيش الثالث الميدانى ينظم عددا من الزيارات التوعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء (صور)

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية