الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة: انتهاء المرحلة الأولى من المفاوضات غير الرسمية لتمويل المناخ

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مدار يومين مع الوزراء الخمس المسئولين عن دعم دولة الإمارات العربية في تسهيل عملية التفاوض حول موضوعات المؤتمر، وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية ومساعد وزيرة البيئة في عملية التفاوض.

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

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مباحثات مؤتمر تغير المناخ cop28

واختتمت وزيرة البيئة عملها في إنجاز المفاوضات غير الرسمية لآليات التنفيذ وتمويل المناخ على مدار يومين خلال الفترة من 30 الي 31 أكتوبر الجاري بأبو ظبي بالإمارات.

وفي ذات السياق، اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 لاحاطته بنتائج المشاورات غير الرسمية حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ مع كافة الأطراف المنضمة الاتفاقية، وكان من أهمها تأكيد جميع الأطراف على أهمية الوفاء بوعد ١٠٠ مليار دولار، والخروج بما يؤكد على ذلك خلال مؤتمر المناخ القادم COP28.

وزارة البيئة 

كما أشارت وزيرة البيئة الى تأكيد  الدول الأطراف على الهدف العالمي الجديد للتمويل، متضمنا التمويل من الموازنة العامة للدول المتقدمة والقطاع الخاص، مع التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، موضحة أن المناقشات ركزت على أهمية تمويل التكيف ومضاعفته، خاصة في ظل ما يسعده العالم من ظواهر مناخية حادة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر ستستكمل العمل مع كندا من خلال الرئاسة المشتركة لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، لتعزيز التعاون للخروج بموقف تفاوضي متوازن ومتوافق عليه وطموح، يفي باحتياجات الدول النامية ويترجم اتفاق باريس على أرض الواقع، ويساهم في توصيل التنمية لمستحقيها من شعوب الدول النامية.

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