السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خالد فودة يستعرض أعمال التطوير فى مدينة شرم الشيخ (فيديو)

اللواء خالد فودة،فيتو
اللواء خالد فودة،فيتو

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ مزودة بكافة العوامل التي تجعلها مدينة صديقة للبيئة، لأنها من المدن السياحية عالميا، كما تحتوى على قاعات كبيرة لاستقبال المؤتمرات الدولية تعمل بالطاقة الشمسية.

 

وأوضح  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه بفضائية “ الأولى المصرية”، أن  شرم الشيخ ونويبع وطابا مدن السلام والأمن  والأمان، مما يجعلها مركز للمؤتمرات الدولية ومقر لاستقبال الزوار من مختلف البلدان، لافتا الى أن هناك افتتاح مركز مجهز بكافة وسائل التكنولوجيا  لرصد حركة الامن من شرم الشيخ  حتى طابا ونويبع،   لمتابعة حركة سير الأمن والسلام بالمنطقة.

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وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ، توفر العملة الصعبة، مما يجعلها أهم اولويات الحكومة المصرية  فى التطوير، لانها أرض جاذبة للسياحية، ورؤساء الدول،  لاحتوائها على  العديد من المعالم السياحية النادرة، موضحا أن الدولة المصرية حريصة دائما على تطويرها من خلال توسيع الطرق وفتح أول مستشفى بيطري لمعالجة الابل، بالاضافة الى مركز يخدم أهل البدوى  ولا نشاطاتهم الترفيهية،واحتفالاتهم 

 

وفى ذات السياق سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي:

حصول مساجد جنوب سيناء على شهادات الجودة والاعتماد

 

1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.
2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ. 
3. مسجد الروضة - الطور. 
4. مسجد الهدى - دهب.


كما كرَّم الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمامين وإدارية في جائزة التميز الوظيفي على مستوى محافظة جنوب سيناء من العاملين بالأوقاف، وهم:


1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.
2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - إمام وخطيب - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.
3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل - محاسب ومراجع - شهادة تقدير وخمسة آلاف جنيه.

 

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأوقاف بواقع (2) طن؛ وعدد ألف شنطة مواد غذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد.

 

لقاء وزير الأوقاف مع أهالي نويبع
كما التقى كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأهالي نويبع وشيوخ قبائل جنوب سيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة اليوم 27 أكتوبر 2023م، حيث حيَّا وزير الأوقاف أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على مواقفهم الوطنية، مؤكدًا أنهم أهم أعمدة سيناء، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

 

وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق، ذلك الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهد سيادته من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة المصرية في سيناء، معبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها بصدق عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء.

 

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