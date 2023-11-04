أنشطة وحوارات تفاعلية ضمن مبادرة تمكين الفتيات في البحيرة (صور)

تستمر فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" الذى ينفذها المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة برئاسة ذكية رشاد، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، حيث نفذت بمدرستى ( التعاون الانسانى الإعدادية بنات والشهيد عماد مطاريد الاعدادية ).

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

وتم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمي وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

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جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وتم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة وكذلك التعلم الرقمي وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

مبادرة تمكين الفتيات دوّى بالبحيرة، فيتو

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية من خلال خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات.