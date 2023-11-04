أشرف دبّور: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم الحصار (فيديو)

قال السفير أشرف دبّور، السفير الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يمر بأصعب فترات لم تحدث له من قبل، لكنه مازال متماسكا، رغم الصعوبات، وحصول العدو الصهيوني على رخصة دولية بقتل الفلسطينيين، نساء وشيوخا واطفالا، على مدار الصراع على هذا العدو الذى لم يترك وسيلة للقتال إلا واستخدمها على مدار سنوات منذ بداية الاحتلال.

وأوضح أشرف دبّور، السفير الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم الحصار الذي يشهده ولم يستجيب لمطالب نتنياهو الخروج من قطاع غزة، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لم يكرر أخطار الهجرة عام 1948، ويبقى فى أرضه حتى الموت، وأن سياسية العدو ترحيل الفلسطينيين، وتهجيرهم إلى سيناء والأردن.

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وتابع أشرف دبّور، السفير الفلسطيني، أن ما يحدث فى غزة يتعارض مع القوانين الإنسانية وحقوقها، وأن ما حدث يشير إلى أن إسرائيل فوق القوانين الانسانية، بالاضافة الى ان اسرائيل تتلقى الكثير من الدعم قائلا:" إن اسرائيل لم تكن في حياتها تمتلك هذا الدعم الدولى اللامحدود الآن",

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس – في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها اشتبكت مع قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحاول التوغل في بيت لاهيا.

العدوان الإسرائيلي على غزة



ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكب جيش الاحتلال عددا كبيرا من المجازر اليوم في القطاع وقصف عدد كبير من المدارس التابعة للأونروا والتي كان يتواجد بها ألاف اللاجئين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شخص من بينهم 3900 طفل

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا لسكان قطاع غزة، أعلن فيه أن الجيش سيسمح بالمرور الآمن على طريق صلاح الدين اليوم لمدة 3 ساعات.



وأوضح أدرعي في بيانه، عبر منصة "إكس" قائلا: "‏أود إعلامكم أن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة".

‏واختتم المتحدث الإسرائيلي: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".

قصف قافلة سيارات إسعاف

وفي وقت سابق، تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، جيش الإحتلال أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.

وصرح القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى بأن "جيش الإحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين"، وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها جيش الإحتلال ".

جيش الإحتلال ارتكب مجزرة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "جيش الإحتلال ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".

وكان أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وأوضح مساء أمس الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الإحتلال ".

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع والعشرين، قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين الفلسطينيين.