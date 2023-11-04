السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة: إجراء أكثر من 50 عملية جراحية متقدمة للمصابين من أهالى غزة

وزير الصحة يطمئن
وزير الصحة يطمئن على حالة المصابين من اهالي غزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إجراء أكثر من ٥٠ عملية جراحية متقدمة للأطفال المصابين من اهالى غزة. 

حالات حروق بدرجة 70% شديدة الإصابة

وأشار وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العريش اليوم الى ان من بين الإصابات حالات حروق بدرجة 70% شديدة الإصابة تحتاج الى عناية فائقة ويتم تحويلها الى مستشفيات نتخصصة في علاج الحروق. 

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفقد صباح اليوم السبت، مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

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تداعيات الأحداث في قطاع غزة

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمأن على حالاتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار «عبدالغفار» أن المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وجهوا الشكر لمصر وقيادتها وشعبها، واطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وأكد «عبدالغفار» خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، ما بين (استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

توفير أطراف صناعية للمصابين

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كما نوه المتحدث الرسمي، إلى أن إحدى الحالات المصابة طالبت الوزير بنقل أحد أقربها من مستشفى العريش إلى مستشفى بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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الأشقاء الفلسطينيين الإسعاف الرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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