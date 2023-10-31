الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب الشاطئية يواجه بيلاروسيا وديًا أواخر ديسمبر استعدادًا لكأس العالم

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد البيلاروسي، من أجل تنظيم مباراتين وديتين في مصر بين منتخب مصر للكرة الشاطئية، ونظيره منتخب بيلاروسيا، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

معسكر منتخب الشاطئية بالإسكندرية

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لدخول معسكر تدريبي مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

Advertisements

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية في تصريحات خاصة لفيتو، أن معسكر الإسكندرية سينطلق في الخامس من نوفمبر بالإسكندرية ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، ولا يتخلله أي مباريات ودية، وسيكتفى خلاله الفريق بالتدريبات البدنية والفنية على ملعب الكرة الشاطئية بشاطئ إسحاق حلمي بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم

منتخب الشاطئية، أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

بطولة صعبة وقوية

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم. 

ويشارك المدير الفني لمنتخب الشاطئية فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة، كما يتواجد محمد منجى المدير الإداري للمنتخب فى الإمارات، لاختيار فندق إقامة البعثة خلال فاعليات كأس العالم.

نتائج القرعة 

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر، ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات منظم البطولة، وأمريكا وإيطاليا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران - تاهيتي - الأرجنتين 

المجموعة الثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا - اليابان 

المجموعة الرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك  

 

وأجريت في وقت سابق مراسم قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال فبراير المقبل. 

وحضر القرعة مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ومعه محمد منجى مدير المنتخب، وشارك مدرب منتخب مصر فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على هامش القرعة. 

وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب الشاطئية اتحاد الكرة الاتحاد البيلاروسي اخبار منتخب مصر للكرة الشاطئية منتخب بيلاروسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئي مصطفي لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات

مواد متعلقة

منتخب الشاطئية يخوض وديتين أمام عمان أواخر نوفمبر

منتخب الشاطئية يدخل معسكرا بالإسكندرية استعدادا لكأس العالم

مدرب منتخب الشاطئية يعلق على مجموعة مصر في كأس العالم

منتخب الشاطئية مع الإمارات وأمريكا وإيطاليا في كأس العالم

الأكثر قراءة

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع في غزة