عمرو صلاح: التعاقد مع شركة عالمية لرعاية منتخب كرة اليد

كرة اليد، أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد إتمام التعاقد مع شركة ملابس عالمية، لرعاية المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وتواجد عمرو صلاح في مقر الشركة في ألمانيا أمس الجمعة، والتقى أرني فروندت المدير التنفيذي للشركة، وأتم معه التعاقد لرعاية المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.

وأكد عمرو صلاح أن التعاقد مع شركة العالمية لرعاية المنتخب في بطولة إفريقيا يعد نجاحا كبيرا، حيث سيحصل الاتحاد المصري لكرة اليد بموجب هذا التعاقد على امتيازات كبيرة، إضافة إلى ملابس المنتخب في البطولة.

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منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

اتحاد اليد يزور مقر الشركة

وأضاف صلاح أن وفد الاتحاد المصري لكرة اليد سيزور مقر الشركة اليوم السبت لاختيار الزي الرسمي للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وقال صلاح":اتفقنا على أن يكون زي المنتخب من أحدث إصدار 2024، على أن يتسلم الاتحاد زي المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس الامم الأفريقية في يناير المقبل".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

يسعى منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما توج باللقب في آخر نسختين في 2020 و2022، ويتأهل بطل إفريقيا 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب كرة اليد يلتقي ألمانيا وديا

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظير منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.