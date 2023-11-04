السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عمرو صلاح: التعاقد مع شركة عالمية لرعاية منتخب كرة اليد

عمرو صلاح مع مسئول
عمرو صلاح مع مسئول الشركة، فيتو

كرة اليد، أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد إتمام التعاقد مع شركة ملابس عالمية، لرعاية المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وتواجد عمرو صلاح في مقر الشركة في ألمانيا أمس الجمعة، والتقى أرني فروندت المدير التنفيذي للشركة، وأتم معه التعاقد لرعاية المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.

وأكد عمرو صلاح أن التعاقد مع شركة العالمية لرعاية المنتخب في بطولة إفريقيا يعد نجاحا كبيرا، حيث سيحصل الاتحاد المصري لكرة اليد بموجب هذا التعاقد على امتيازات كبيرة، إضافة إلى ملابس المنتخب في البطولة.

Advertisements

منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

اتحاد اليد يزور مقر الشركة

وأضاف صلاح أن وفد الاتحاد المصري لكرة اليد سيزور مقر الشركة اليوم السبت لاختيار الزي الرسمي للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وقال صلاح":اتفقنا على أن يكون زي المنتخب من أحدث إصدار 2024، على أن يتسلم الاتحاد زي المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس الامم الأفريقية في يناير المقبل".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

يسعى منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما توج باللقب في آخر نسختين في 2020 و2022، ويتأهل بطل إفريقيا 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

منتخب كرة اليد يلتقي ألمانيا وديا

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل  منتخب مصر لكرة اليد مع نظير منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

كرة اليد منتخب كرة اليد عمرو صلاح اتحاد كرة اليد أمم أفريقيا لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

كرة اليد، منتخب مصر يطير إلى ألمانيا اليوم

كرة اليد، 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمعسكر ألمانيا

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية