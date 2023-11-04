فوائد الشيح، لتحسين الهضم وتخفيف الآلام وتقوية المناعة

فوائد الشيح، للصحة والجسم عديدة، والمقصود بالشيح، هو شيح البابونج؛ وهو عشبة طبية تستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي الصيني والهندي، ويحتوي البابونج على العديد من المركبات النباتية النشطة، بما في ذلك مادة الأرتيميسينين، التي لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

فوائد الشيح

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الشيح، أو البابونج، عديدة وهامة للجسم، ولعلاج العديد من الامراض، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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علاج الملاريا

يعتبر الشيح مضادًا مالريا فعالًا، وقد ثبت أنه يقتل طفيل الملاريا في المختبر وفي الدراسات السريرية.

تحسين الهضم

يساعد الشيح على تسهيل عملية الهضم، وقد يساعد في علاج مشاكل مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

تعزيز المناعة

قد يساعد الشيح في تعزيز جهاز المناعة، وقد يفيد في الوقاية من الأمراض.

مكافحة العدوى

يحتوي الشيح على خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات.

تخفيف الألم

قد يساعد الشيح في تخفيف الألم، وقد يفيد في علاج الصداع وآلام الأسنان وآلام العضلات والمفاصل.

تحسين الصحة العقلية

قد يساعد الشيح في تحسين الصحة العقلية، وقد يفيد في علاج القلق والاكتئاب.

وأضافت الدكتورة لورا، أن زيت شيح البابونج، أيضا له العديد من الفوائد الصحية والجمالية، والتي تشمل ما يلي:

تخفيف التوتر والأرق

يحتوي زيت البابونج على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مهدئة، كما أنه يساعد على إفراز هرمون السيروتونين الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

يساعد زيت البابونج على تخفيف الإسهال والغثيان وعسر الهضم وانتفاخ البطن والمغص.

تخفيف الألم

يمكن استخدام زيت البابونج لتخفيف الألم الناتج عن الإصابات والحروق والتهاب المفاصل وألم الدورة الشهرية.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد زيت البابونج على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، كما أنه يحمي من الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي زيت البابونج على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ تساعد على حماية الجسم من الأمراض.

تخفيف التهابات الجلد

يحتوي زيت البابونج على خصائص مضادة للالتهابات؛ تساعد على تخفيف التهابات الجلد مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب.

ترطيب البشرة

يساعد زيت البابونج على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

تفتيح البشرة

يساعد زيت البابونج على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تقليل التجاعيد

يساعد زيت البابونج على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الشيح للصحة

كيفية استخدام زيت البابونج

يمكن استخدام زيت البابونج بعدة طرق، تشمل ما يلي:

الاستنشاق

يمكن استنشاق زيت البابونج من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى وعاء من الماء المغلي.

التدليك

يمكن إضافة بضع قطرات من زيت البابونج إلى زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز واستخدامه لتدليك الجسم.

الحمام

يمكن إضافة بضع قطرات من زيت البابونج إلى ماء الحمام.

الاستخدام الموضعي

يمكن وضع زيت البابونج مباشرة على الجلد، ولكن يجب تخفيف الزيت بزيت ناقل بنسبة 1:10.

احتياطات استخدام زيت البابونج

يمكن أن يكون زيت البابونج آمنًا للاستخدام إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، ولكن يجب اتباع الاحتياطات التالية:

يجب تجنب استخدام زيت البابونج عن طريق الفم دون استشارة الطبيب.

يجب تجنب استخدام زيت البابونج من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

يجب تجنب استخدام زيت البابونج من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البابونج.