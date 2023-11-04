السبت 04 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الكهرباء تعلن العودة لخطة تخفيف الأحمال لساعة واحدة.. نقص الوقود السبب الرئيسي في الأزمة.. ومجلس الوزراء المختص بتحديد موعد انتهاء المشكلة

خطة تخفيف الأحمال
خطة تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء،فيتو

خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بشرى للمواطنين بخصوص خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، والتي تم بدء العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، بعد تم تعديلها الأسبوع الماضي لتصبح مدة قطع الكهرباء من ساعة واحدة إلى ساعتين بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

تعديل خطة تخفيف الأحمال لساعة يوميا

 وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات جديدة أمس الجمعة، بالعودة إلى نظام الساعة الواحدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد توافر إمداد الوقود والغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة للتشغيل.

خطة تخفيف الأحمال

العودة لخطة تخفيف الأحمال بفصل الكهرباء ساعة واحدة

 وأضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تطبيق التعليمات الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بفصل الكهرباء لمدة 60 دقيقة فقط، وفقا لجداول تخفيف الأحمال التي تم إعلانها في وقت سابق من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي  مع زيادتها لمدة ساعتين لخفض كميات الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

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 وأشارت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء غير مرتبطة بدخول فصل الشتاء والمعروف بانخفاض استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.

 

تعديل جداول تخفيف الأحمال بزيادة ساعتين

 وأوضحت المصادر، أنه تم تعديل خطة تخفيف الأحمال لتبدأ اعتبارًا من الساعة 11 صباحا وحتى الواحدة صباحًا لخفض كميات الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن مركز التحكم القومي طالب بفصل الكهرباء لمدة ساعة واحدة يوميًا، وفي حالة زيادة عن 60 دقيقة يتم الاتصال للشكوى على الخط الساخن برقم 121 للإبلاغ، مؤكدًا أن الانقطاعات التي تستمر لأكثر من ساعتين ستكون غير ناتجة عن تخفيف الأحمال، وإنما أعطال فنية طارئة أو أعمال صيانة أو غيرها.
وتابعت المصادر إلى أن مركز التحكم القومي أكد على استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات لما بعد انتهاء اليوم الدارسي.

 

أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء 

 وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة  أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

 

انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء 

 وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

جدول يوضح كمية الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023

 وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

طلب إحاطة بشأن شكاوى بالمحافظات من انقطاع الكهرباء

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