السبت 04 نوفمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن شكاوى بالمحافظات من انقطاع الكهرباء

شكاوى المواطنين من
شكاوى المواطنين من استمرار انقطاع الكهرباء،فيتو

 توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات من انقطاع الكهرباء.

 

 شكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من انقطاع الكهرباء

 وقالت في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الكهرباء: تزايدت شكاوى المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من انقطاع الكهرباء وزيادة فترة تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين، أو تكرار الانقطاع عدة مرات خلال اليوم الواحد، على الرغم أنه من المفترض انتهاء أزمة تخفيف الأحمال مع انتهاء فترة الصيف وقدوم الشتاء.

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وأشارت إلى أن خطة تخفيف الأحمال استمرت طوال الصيف وتفهمنا خطة الحكومة لتوفير الكهرباء، متسائلة:" عن أسباب زيادة مدة الانقطاع لأكثر من ساعتين وتكرارها فى الوقت الذى بدأت فيه حرارة الجو تنخفض؟".

 

انقطاع الكهرباء يؤثر على كافة القطاعات

 وأوضحت أن مواعيد الانقطاع لم تعد محددة بتوقيت معين حتى يتخذ المواطنون الاحتياطات اللازمة، وهذا يؤثر على الأنشطة المنزلية ويتسبب فى توقف المصاعد، كما أننا مع بداية عام دراسي على صعيد المدارس والجامعات، وحاجة الكثير من الطلاب للمذاكرة مع قُرب الامتحانات، كما يؤثر بالسلب على الأنشطة التجارية.

 

تراجع تخفيف الأحمال مع دخول فصل الشتاء 

 وقالت النائبة: من المفترض مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، أن نجد فترة تخفيف الأحمال تقل تدريجيًا بشكل فعلي، لكن الواقع خلاف ذلك.

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

تحرك برلماني جديد بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء

 وتساءلت عضو مجلس النواب: متى نجد حلًا نهائيًا لأزمة تخفيف الأحمال ؟، وما أسباب زيادة فترة الانقطاع خلال هذه الفترة ؟، وما سبب عدم الالتزام بالجداول المُعلنة سلفًا؟.

 

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