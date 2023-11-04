منطقة الأقصر تنظم احتفالية ملتقى الأزهر للقرآن الكريم

أقامت منطقة الأقصر الأزهرية، احتفالية تحت عنوان (ملتقى الأزهر للقرآن الكريم وحفاظه) وذلك برعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وتحت إشراف إدارة شئون القرآن الكريم.

حضر الاحتفالية فضيلة الشيخ حسن عبد النبى، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بهدف تكريم المشاركين في (المشروع القرآني الصيفي) نسخة ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

Advertisements

وانعقدت الاحتفالية بمناسبة ابتداء فاعليات مسابقة الأزهر الشريف؛ لحفظ القرآن الكريم التي حققت تقدما كبيرا في العام السابق، وبجهود قطاع المعاهد الأزهرية في خدمة القرآن الكريم، وذلك بعد انتهاء فاعليات المشروع القرآني الصيفي لقطاع المعاهد الأزهرية بنجاح - وبدعم وإشراف من قيادات الأزهر الشريف، وبجهود مخلصة من موجهي ومحفظي القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية

وخلال الحفل تم تكريم عددا ممن شاركوا بجهد وافر في المشروع الصيفي وكذلك طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب المكاتب الأهليه، من حفظة القرآن الكريم على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ