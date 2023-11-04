السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الري: لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل والترع والمصارف

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو

قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت  بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، حيث التقى «سويلم» الدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف.

وتفقد سويلم يرافقه المحافظ أعمال إزالة 2 من المباني المتعدية علي نهر النيل، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الارضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الاولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب).

Advertisements

كما قام سويلم يرافقه هانئ بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللاطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.

وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات.
اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين، مؤكدًا علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وخلال الزيارة وجه سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وصرح أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بني سويف حماية نهر النيل

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

بدء وصول الوفود المشاركة في اجتماع عمان - غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية