وزير الري: لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل والترع والمصارف

قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، حيث التقى «سويلم» الدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف.

وتفقد سويلم يرافقه المحافظ أعمال إزالة 2 من المباني المتعدية علي نهر النيل، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الارضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الاولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب).

Advertisements

كما قام سويلم يرافقه هانئ بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة وللاطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.

وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين، مؤكدًا علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية والضرب بيد من حديد علي يد المخالفين وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وخلال الزيارة وجه سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنه العليا لتراخيص النيل مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وصرح أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.