بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متحف الأقصر يفتح أبوابه للزائرين مجانا

يفتح متحف الأقصر للفن المصرى القديم أبوابه مجانا للزائرين، اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للأقصر والذي يصادف ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ستكون خلال فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، والثانية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

وكشف الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر، في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو "عن إقامة معرض" الأسرة المصرية بين الماضي والحاضر" من اليوم في السادسة مساء وحتى 20 من الشهر الجاري للفنانة شيرين رجب برعاية وزارة السياحة والآثار.

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العيد القومي للمحافظة

وشهدت محافظة الأقصر، انطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامنًا مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922.

وشاركت عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم،لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذي يحتفل به في الرابع من نوفمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام بدء بشكل مختلف بمشاركة مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وتنظيم يوم ترفيهي لدعم الأطفال فى حديقة الطفل لتعزيز الانتماء وحب الوطن فى قلوبهم وخروج أتوبيسات مكشوفة توزع الهدايا الرمزية على الأهالى فى الشوارع، مشيدًا بذلك الدور المميز للمؤسسات لمشاركة المحافظة فى الاحتفال بعيدها القومى بطرق مبتكرة يشعر به المواطنين فى شوارع وميادين المحافظة.