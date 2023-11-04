السبت 04 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اتحاد مستثمرى المشروعات بالإسكندرية: أسعار الأراضى والوحدات الصناعية بالمحافظة تعرقل جهود التنمية

علاء السقطي؛ فيتو
علاء السقطي؛ فيتو

 ناقش اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشكلات المشروعات الصغيرة  فى محافظة الإسكندرية، مطالبا الدولة بدراسة حلول جديدة لمساعدة الشباب على الإنتاج والصناعة مشيرا إلى أن مشكلات التمويل وارتفاع أسعار الوحدات الصناعية الصغيرة هناك مازالت هي العوائق الأكثر إحباطا لأحلام ومشروعات الشباب فى المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد مع عزيزة سعدون عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثلته فى محافظة الإسكندرية لمناقشة مشكلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الوجه البحرى.

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وأكد السقطى أن محافظة الإسكندرية من أشد المحافظات احتياجا للدعم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن عدد سكانها يصل إلى 6 ملايين نسمة، وترتفع نسبة البطالة فيها إلى أكثر من 14.8 % ، كما تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط أن عدد المشتغلين بها 1.5 مليون نسمة فقط منهم 8.4 %  مشتغلين بالقطاع الحكومى.

واستعرضت عزيزة سعدون عضو مجلس إدارة الاتحاد التحديات التي تواجه القطاع والتى من أهمها عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى بالإضافة إلى الاحتياج الشديد لعدد من الإصلاحات التشريعية والقانونية لتوجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أهمية مساعدة المشروعات الصغيرة فى التسويق وإعداد خطط تسويقية مبتكرة لوضع منتجاتهم على قوائم المعروضات الرئيسية فى الأسواق المزدحمة بالأماكن المعروفة،  وذلك من خلال حث كبار المستثمرين من أصحاب سلاسل المحلات والمولات التجارية الكبرى على المشاركة المجتمعية لخطط المجتمع للتنمية بتخصيص مساحات وأرفف لعرض منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مقابل عمولات قليلة لمساعدتها على تحقيق مبيعات بأسعار تنافسية.

وقالت عزيزة سعدون إن الصناعات الصغيرة تعانى معاناة شديدة فى الإسكندرية بسبب عدم وجود أراضى ووحدات صناعية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للشباب، حيث أن أسعار الأراضى والوحدات الموجودة بالمحافظة تباع وتؤجر بأسعار مرتفعة جدا واشتراطات البنوك للتمويل لا تتناسب مع الشباب الذى يريد أن يبدأ مشروعه.

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المشروعات الصغيرة علاء السقطى الاسكندرية

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