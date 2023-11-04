ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة وذلك قبل إنطلاق الجولة الـ 11.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ11



1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 آرسنال: 24 نقطة

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة

7 برايتون: 17 نقطة

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة

10 برينتفورد: 13 نقطة

11 تشيلسي: 12 نقطة

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة

13 كريستال بالاس: 12 نقطة

14 فولهام: 12 نقطة

15 إيفرتون: 10 نقاط

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط

17 بورنموث: 6 نقاط

18 لوتون تاون: 5 نقاط

19 بيرنلي: 4 نقاط

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة



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جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ11 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري الانجليزي

وجاءت مواعيد الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي كالتالي

اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

فولهام ضد مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا

برينتفورد ضد وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء

بيرنلي ضد كريستال بالاس – الساعة 5 مساء

إيفرتون ضد برايتون – الساعة 5 مساء

مانشستر سيتي ضد بورنموث – الساعة 5 مساء

شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال – الساعة 7:30 مساء

الأحد 5 نوفمبر 2023

نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا - 4:00 عصرا

لوتون تاون ضد ليفربول - 6:30 مساء

الاثنين 6 نوفمبر 2023

توتنهام ضد تشيلسي - 10:00 مساء

نتائج الجولة العاشرة للدوري الانجليزي

فوز توتنهام علي كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد علي تشيلسي 2-0

فوز أرسنال علي شيفيليد يونياتد 5-0

فوز بورنموث علي بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون علي وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول علي نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي علي مانشستر يونايتد 3-0

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وعلي صعيد متصل، عزز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا بعد مرور الجولة العاشرة بفارق ثلاث أهداف عن محمد صلاح جناح ليفربول وسون هيونج مين مهاجم توتنهام.

هدافي الدوري الإنجليزي 2023

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 11 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 8 أهداف

2- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 8 أهداف

3- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف

4- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف

4- جارود بوين لاعب وست هام: 6 أهداف

4- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 6 أهداف

4- بريان مبيومو لاعب برينتفورد: 6 أهداف

5- دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف

5- أولي واتكينزلاعب أستون فيلا: 5 أهداف

5- إيفان فيرجسون لاعب برايتون: 5 أهداف

5- إدوارد نيكيتاه لاعب أرسنال: 5 أهداف