الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

أزمة انقطاع الكهرباء، قال السفير سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن انتهاء أزمة الكهرباء متعلق بانخفاض درجات الحرارة وإمدادات الغاز الطبيعي.

أزمة انقطاع الكهرباء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: انقطاع الكهرباء لن يزيد على الساعتين وإذا زادت مدة الانقطاع يكون بسبب عطل فني.



إمدادات الغاز

وأكد: "ليس لدينا تأكيدات بشأن انتظام إمدادات الغاز خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "ربنا يهون وإن شاء الله المشكلة تنتهي قريبا".



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زيادة فترة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم ٢٧ أكتوبر الجاري كانت نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

أول تعليق من الكهرباء على زيادة فترة تخفيف الأحمال



وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في هذا الإطار، فإن الزيادة في استهلاك الكهرباء المولدة من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر.

وأشارت الشركة إلى أنه حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.

أسباب ارتفاع فترات تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء



وقالت الشركة في ردها علي المواطنين عن أسباب زيادة فترة تخفيف الأحمال بمواقع التواصل الاجتماعي: «نود أن نحيط سيادتكم علماُ بأننا من نسيج وطن واحد ونشعر ونقدر بكل ما تمرون به من صعوبات خلال فترات الانقطاع ونؤكد لكم اننا نعمل جاهدين جميعا علي تجاوز تلك الظروف الاستثنائية معًا ونظرا لتلك الظروف التي نمر بها حاليًا وقلة واردات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد بالقدرات الكاملة وطبقًا لما جاء ببيان مجلس الوزراء فقد تم زيادة فترة التخفيف لحين عودة المعدلات الي طبيعتها، ونناشد سيادتكم في ترشيد الاستهلاك قدر المستطاع والإبلاغ عن أي سرقات حتى إنتهاء هذا الظرف الاستثنائي».